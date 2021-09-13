نشرة «عاجل».. السعودية تتبرَّع بـ20 مليون ريال لمواجهة كورونا.. وتحديث إجراءات دخول المقيمين والزائرين

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة «عاجل» أهم الأحداث على الساحة الدولية والمحلية والرياضية، منها السعودية تتبرع بـ20 مليون ريال لدعم «التعاون الإسلامي» في مواجهة كورونا، «الطيران المدني» تحدث إجراءات دخول المقيمين والزائرين، وتنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بأبها، وإلى التفاصيل:

السعودية تتبرع بـ20 مليون ريال لدعم «التعاون الإسلامي» في مواجهة كورونا

أعلنت السعودية اليوم الإثنين، عن تبرعها بـ 20 مليون ريال لدعم دول منظمة التعاون الإسلامي، لمواجهة جائحة كورونا (وفقًا للإخبارية).

«الطيران المدني» تحدث إجراءات دخول المقيمين والزائرين وتقليص الحجر المؤسسي

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، تعليماتها لشركات الطيران، بتحديث آلية وإجراءات دخول القادمين إلى المملكة للمقيمين والزائرين من الدول المسموح القدوم منها وتقليص مدة الحجر المؤسسي.

أمين «التعاون الإسلامي»: المملكة دائمًا سباقة في دعم الجهود الدولية لمكافحة كورونا

قال أمين منظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، إن المملكة العربية السعودية دائما سباقة ورائدة في العمل الإنساني والخيري حول العالم، وذلك في معرض تعليقه على إعلان المملكة تبرعها بمبلغ 20 مليون ريال لشراء لقاحات كورونا للدول الأقل نموًا.

الداخلية: تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بأبها

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الإثنين، عن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في مدينة أبها بمنطقة عسير، قتل آخر بالرصاص.

وذكرت الداخلية في بيان لها، أن «ناشر بن علي بن هادي العبدي» سعودي الجنسية- أقدم على قتل «عبدالله بن ذيب بن فرحان القحطاني» سعودي الجنسية، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته.

أمن الطرق تنبِّه من أمطار غزيرة ورياح وأتربة على 4 محافظات بعسير

وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهًا لقادة المركبات بمنطقة عسير من أمطار غزيرة ورياح سطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وذكرت أمن الطرق –عبر تويتر- أن الحالة الجوية بمنطقة عسير تشمل كلا من (أبها -أحد رفيدة -الحرجة -خميس مشيط).

التحالف: تدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه خميس مشيط.

وأكد التحالف أن القوات تتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية التي تشنها الميليشيا الحوثية.

استشاري طب نفسي: 5 أعراض لفرط نشاط الغدة الدرقية

كشف بروفيسور واستشاري الطب النفسي، د. طارق الحبيب، عن خمسة أعراض نفسية لفرط نشاط الغدة الدرقية، مشيرًا إلى الدور الإيجابي للتسامح في البعد عن القلق والتوتر.

بعد تلقي كل البشر تطعيمات كورونا.. ماذا سيحدث للفيروس؟

أكثر من 20 شهرًا، ولا يزال فيروس كورونا يفتك بالبشرية، ورغم زيادة متحورات الفيروس التي باتت أسرع انتشارًا وأكثر خطورة.. لا يزال السؤال يتردد: متى سينتهي العالم من هذا الكابوس المرعب؟ وما جدوى تطعيم كل البشر ضده هل سيقضي عليه؟

تعديل مكان إقامة مباراة النصر وتراكتور الإيراني بقطر

ذكرت مصادر، اليوم الإثنين، أن مباراة نادي النصر وتراكتور الإيراني، ستقام غدًا الثلاثاء على استاد خليفة الدولي بقطر، بدلا من استاد جاسم بن حمد بنادي السد، وذلك في دور ال16 لأبطال آسیا.

تحذير: إياك أن تفتح هذه الرسالة المدمرة من واتساب

أُطلق تحذير جديد لمستخدمي التطبيق من عملية احتيال تستخدم طريقة مخادعة للغاية للتحايل على المستخدمين لتسليم مبالغ مالية كبيرة.

فأصبح المحتالون يتجهون إلى الابتزاز العاطفي كحيلة جديدة للإيقاع بالمستخدم ودفعه لدفع مبالغ من المال.

ووفق تقرير تداولته مواقع أجنبية عدة منها "Teller Report" فقد تعرضت مستخدمة تدعى أليسون، لإحدى عمليات الاحتيال الحديثة هذه، عبر رسالة ظهرت على هاتفها زعمت أنها من ابنها.

الشؤون الإسلامية: عدم غلق أي مسجد خلال الأيام الـ4 الماضية

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم الاثنين، عدم إغلاق أي مسجد خلال الأيام الأربعة الماضية بسبب التزام المصلين بإجراءات كورونا.

الرئاسة المصرية: السيسي وبينيت سيبحثان سبل إحياء عملية السلام

يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالى بينيت"، في مدينة شرم الشيخ، في أول لقاء بينهما.

مدير وكالة الطاقة الذرية يهاجم الحكومة الإيرانية لهذا السبب

أكد رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه سيبحث مع نائب الرئيس الإيراني المسائل العالقة، الأسبوع المقبل في فيينا، معربا عن أمله في التوصل لحل.

وقال "غروسي"، خلال كلمته أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن ملف اليورانيوم يؤثر على قدرة الوكالة في طمأنة المجتمع الدولي حول سلمية البرنامج النووي الإيراني.

وحول زيارته الأخيرة إلى طهران والتي التقى خلالها رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي، قال "غروسي"، إنها لم تسفر عن أي وعود من طهران بشأن برنامجها النووي، لافتا إلى أن موقف الحكومة الإيرانية الجديدة بشأن البرنامج النووي "متشدد".

بـ«لوك ستيناتي».. سعودي يُثير التساؤلات بملابس ومقتنيات من «الزمن الجميل»

استهوت حقبة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، شابًا سعوديًا، ليبدأ في ارتداء ملابس كانت متداولة في تلك الفترة الزمنية، يتجول بها في شوارع محافظة حقل بمنطقة تبوك.

يقول الشاب، إنه اختار تلك الهيئة التي يستلهمها من الزمن الجميل، في محاولة منه ليعيش أجواء تلك الحقبة، خاصة مع حبه الشديد للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، مؤكدًا أنه شعور لا يوصف.

هل يجوز قطع الصلاة لتلبية نداء الوالدين؟.. الشيخ الخثلان يُجيب

قال الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، د. سعد الخثلان، إنه لا يجوز للأبناء قطع صلاة الفريضة لتلبية نداء الوالدين؛ لكن يجوز لهم تنبيههما إما بالتسبيح أو الننحنحة.

«التعليم»: زيادة نسبة المعلمات في مرحلة الطفولة المبكرة «بنين» لـ45%

أعلنت وزارة التعليم، عن رفع نسبة إسناد تدريس البنين في مرحلة الطفولة المبكرة لمعلمات إلى 45% خلال العام الدراسي الجديد؛ لتشمل كل مناطق ومحافظات المملكة.

«الشورى» يطالب «الشؤون الإسلامية» بتفعيل قراراتها بشأن من يتولى الإمامة والأذان بالمساجد

أصدر مجلس الشورى، قرارًا بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1441 / 1442هـ، وذلك بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

«التعليم» تعلن عن تطوير المناهج والخطط الدراسية لطلاب التربية الخاصة

أعلنت وزارة التعليم، عن تطوير المناهج والخطط الدراسية لطلاب التربية الخاصة، مؤكدة أن هذا التطوير يمثل نقلة نوعية في تعزيز فرص التعلّم وتجويد المخرجات.

هل يمكن عودة الوافد بعد خروجه من المملكة مُرحّلًا؟.. «الجوازات» تُجيب

أكدت المديرية العامة للجوازات، أن التعليمات تنص على أن أي وافد تم ترحيله لا يمكنه العودة للمملكة إلا لغرض الحج والعمرة فقط.

بالفيديو.. جريان شلالات الأمطار الغزيرة في وادي صبيا بجازان

شهدت العديد من مناطق المملكة، استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة، أمس الأحد، خاصة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، بحسب المركز الوطني للأرصاد.

98 % نسبة التعافي من كورونا بالسعودية.. و72 مليون جرعة لقاح بالخليج

أعلن مركز الإحصاء الخليجي أن عد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون تجاوزت 72 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس في السعودية 98%.

أسعار النفط تواصل الصعود.. وبرنت يسجِّل 73.54 دولار للبرميل

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الإثنين، في ظل انتعاش بطيء في إنتاج الخام بخليج المكسيك، عقب إعصار «إيدا»، فضلا عن توقعات بانخفاض احتياطيات البترول.

وبحلول الساعة 08:10 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت في بورصة لندن بنسبة 0.85% إلى 73.54 دولار للبرميل، وكان الخام قد صعد بنسبة 2.1% إلى 72.92 دولار للبرميل.

السوق السعودية تبحث إدراج أول صندوق «ريت» يستحوذ على عقارات حكومية

بحث رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز، ومحافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، سبل التعاون المشترك في المستقبل، وإمكانية إدراج أول صندوق «ريت» يستحوذ على عقارات حكومية، وذلك في ضوء رؤية السعودية 2030.

الاحتلال الإسرائيلي يؤكد صعوبة القبض على الأسيرين الفارين

قالت هيئة البث الإسرائيلي «مكان» إن مطاردة الأسيرين الفلسطينيين اللذين لا يزالان طليقين مستمرة، وأن الأمن يتوقع القبض عليهما.

وأعرب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بارليف، في حديث إذاعي، عن قناعته بأن يقع الأسيران في قبضة قوات الأمن في نهاية المطاف، رغم أن عملية القبض عليهما قد تستغرق فترة غير قصيرة من الزمن، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن أحد هذين السجينين أو كليهما داخل الضفة الغربية، وفقا لروسيا اليوم.

أول لقطات لحطام طائرة الركاب الروسية المنكوبة

نشرت لجنة التحقيق الروسية، لقطات من مكان تحطم طائرة ركاب روسية من طراز (L-410) في مقاطعة إيركوتسك في سيبيريا.

ويظهر في اللقطات محققون يعملون على كشف ملابسات الحادث، فيما تظهر بقايا الطائرة المتحطمة.

تطوير لقاح صيني لسلالتي «دلتا وبيتا».. التجارب السريرية تمت بنجاح

كشف جو جينغجن، أمين الحزب الشيوعي الصيني، أن الشركة الصينية الوطنية للتكنولوجيا الحيوية «ساينوفارم»، طورت لقاحا لمواجهة سلالتي كورونا «دلتا وبيتا» المتحورتين وراثيا.

وأوضح «جينغجن»، في تصريحات نقلها التليفزيون الصيني، أن المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية للقاح تمتا بنجاح.

حقائق وأرقام تحتاج إلى معرفتها قبل موقعة النصر وتركتور

يخوض النصر مواجهة من العيار الثقيل ضد تركتور سازي تبريز الإيراني، مساء الثلاثاء، وذلك في المباراة التي ستجمع الفريقين على أرضية ملعب خليفة الدولي بقطر، ضمن منافسات الدور ستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا «منطقة الغرب».