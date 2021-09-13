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الشؤون الإسلامية: عدم غلق أي مسجد خلال الأيام الـ4 الماضية

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم الاثنين، عدم إغلاق أي مسجد خلال الأيام الأربعة الماضية بسبب التزام المصلين بإجراءات .

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه لم يتم إغلاق أي مسجد خلال الأيام الأربعة الماضية لعدم رصد أي حالة إصابة كورونا بين صفوف المصلين.

وأشادت بتطبيق مرتادي المساجد للإجراءات الاحترازية المتخذة ذد فيروس كورونا، والتي تهدف إلى سلامتهم، ودعتهم إلى الاستمرار بالالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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