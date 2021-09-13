هل يجوز قطع الصلاة لتلبية نداء الوالدين؟.. الشيخ الخثلان يُجيب

الرياض - محمد عبدالله - قال الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، د. سعد الخثلان، إنه لا يجوز للأبناء قطع صلاة الفريضة لتلبية نداء الوالدين؛ لكن يجوز لهم تنبيههما إما بالتسبيح أو الننحنحة.

وقال الشيخ الخثلان –عبر تويتر- إنه يجوز للأبناء التخفيف من صلاة الفريضة لتلبية نداء الوالدين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الصلاة عند سماعه بكاء الصبي خوفا أن تفتن أمه.

وأضاف أنه إذا كانت الصلاة صلاة نافلة، وعلم الابن أن والديه سيعذرانه لعدم التلبية لكونه في الصلاة، فلا يقطعها ولكن يسبح أو يتنحنح، أما إذا كان الأب أو الأم لا يعذرانه فإنه يقطع صلاة النافلة ويجيب أباه أو أمه.

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