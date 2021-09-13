الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-13

حالات كورونا الجديدة عند أدنى مستوى في عدة أشهر والرياض تسجل 35 إصابة فقط

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (66) حالة جديدة من المصابين بالفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (535144) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2295) حالة من بينها (481) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (546067) حالة، توفي منهم (8628) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع الحالات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (75) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: منطقة الرياض 35، منطقة مكة المكرمة 10.

كما سجلت منطقتا الشرقية والمدينة المنورة 5 حالات في كل منهما بينما سجلت مناطق جازان، عسير، نجران، الجوف، والقصيم 3 حالات في كل منهم، فيما سجلت منطقة حائل حالتين فقط وكانت أقل الحالات في مناطق تبوك والباحة والحدود الشمالية بواقع حالة واحدة فقط.



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