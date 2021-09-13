، مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11386 نقطة ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 43.53 نقطة ليقفل عند مستوى 11386.38 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 135 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 56 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الدريس، ونسيج، وكيمانول، وبترو رابغ، وتكوين، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سابك للمغديات الزراعية، وبوبا العربية، وباتك، والمتحدة للتأمين، وتبوك الزراعية، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.15% و2.86%.
وكانت أسهم شركات سيرا، وكيمانول، والإنماء، وزين السعودية، ودار الأركان، الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات الراجحي، ونسيج، وسيرا، وكيمانول، والشرقية للتنمية، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 34.57 نقطة ليقفل عند مستوى 25378.14 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 60 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 460 ألف سهم تقاسمتها 2229 صفقة.
13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443 03:59 PM
بتداولات بلغت 7 مليارات ريال لأكثر من 180 مليون سهممؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11386 نقطة
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 43.53 نقطة ليقفل عند مستوى 11386.38 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 135 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 56 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الدريس، ونسيج، وكيمانول، وبترو رابغ، وتكوين، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سابك للمغديات الزراعية، وبوبا العربية، وباتك، والمتحدة للتأمين، وتبوك الزراعية، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.15% و2.86%.
وكانت أسهم شركات سيرا، وكيمانول، والإنماء، وزين السعودية، ودار الأركان، الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات الراجحي، ونسيج، وسيرا، وكيمانول، والشرقية للتنمية، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 34.57 نقطة ليقفل عند مستوى 25378.14 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 60 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 460 ألف سهم تقاسمتها 2229 صفقة.
، مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11386 نقطة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11386 نقطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.