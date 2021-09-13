، تعزيزاً لدعم مؤسسات القطاع الثالث.. "الخليج 365" تبرم اتفاقية تعاون مع "بر العارضة الخيرية" بحضور وكيل محافظة العارضة ،

محمد بن مسعود - الدمام - لبلورة التعاون الإعلامي المشترك فيما بينهما الذي تقدم من خلاله الصحيفة كذراع إعلامية

وقّعت صحيفة "الخليج 365" الإلكترونية اتفاقية تعاون وشراكة إعلامية مع جمعية "بر العارضة الخيرية" بمنطقة جازان اليوم الاثنين في محافظة العارضة .

وقد وقّع الاتفاقية التي تأتي انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية لـ"الخليج 365" تجاه القطاع الخيري رئيس تحرير "الخليج 365" علي الحازمي، ومن الجمعية رئيس مجلس الإدارة حسين الحريصي، وبحضور وكيل محافظة العارضة يحيى حكمي.

وتهدف هذه الاتفاقية لبلورة التعاون الإعلامي المشترك فيما بينهما الذي تقدم من خلاله "الخليج 365" كذراع إعلامي للجمعية خدماتها من الاستشارات والتدريب وتقديم الدورات في المجالات الإعلامية والعلاقات العامة، بالإضافة إلى نشر الأخبار والحملات التسويقية للوصول للطموح المنشود لنشر برامج وأنشطة ومشاريع الجمعية، وتعزيزًا للدور المجتمعي للصحيفة في القطاع غير الربحي.

وأعرب كل من رئيس تحرير "الخليج 365" علي الحازمي ورئيس مجلس الإدارة حسين الحريصي عن سعادتهما بإبرام هذه الاتفاقية والتعاون المشترك فيما بينهم، والذي سيكون له عظيم الأثر في إبراز دور الجمعية، وتعزز "الخليج 365" أدوارها في دعم مؤسسات القطاع الثالث.