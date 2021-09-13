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محمد بن مسعود - الدمام - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الاستقلال الإيراني بعد عدة ساعات في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن مباريات دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال آسيا .
ومع تسليط الضوء على القيمة السوقية للاعبي الفريقين، إذ تصل قيمة لاعبي الهلال لنحو ستة أضعاف قيمة لاعبي الاستقلال .
محترف واحد في صفوف الهلال تبلغ قيمته السوقية نحو مرة ونصف من قبمة لاعبي الاستقلال أجمع.
حيث تبلغ قيمة لاعب الهلال البرازيلي بيريرا السوقية نحو 15 مليون يورو، فيما تبلغ قيمة لاعبي الاستقلال جميعهم نحو 10 ملايين يورو، كما تبلغ قيمة لاعبي الهلال نحو 61 مليون يورو.
"بيريرا" محترف "الهلال" أغلى من فريق "الاستقلال" بأكمله مرة ونصفمحمد السيّد الخليج 365 2021-09-13
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الاستقلال الإيراني بعد عدة ساعات في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن مباريات دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال آسيا .
ومع تسليط الضوء على القيمة السوقية للاعبي الفريقين، إذ تصل قيمة لاعبي الهلال لنحو ستة أضعاف قيمة لاعبي الاستقلال .
محترف واحد في صفوف الهلال تبلغ قيمته السوقية نحو مرة ونصف من قبمة لاعبي الاستقلال أجمع.
حيث تبلغ قيمة لاعب الهلال البرازيلي بيريرا السوقية نحو 15 مليون يورو، فيما تبلغ قيمة لاعبي الاستقلال جميعهم نحو 10 ملايين يورو، كما تبلغ قيمة لاعبي الهلال نحو 61 مليون يورو.
13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
02:32 PM
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الاستقلال الإيراني بعد عدة ساعات في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن مباريات دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال آسيا .
ومع تسليط الضوء على القيمة السوقية للاعبي الفريقين، إذ تصل قيمة لاعبي الهلال لنحو ستة أضعاف قيمة لاعبي الاستقلال .
محترف واحد في صفوف الهلال تبلغ قيمته السوقية نحو مرة ونصف من قبمة لاعبي الاستقلال أجمع.
حيث تبلغ قيمة لاعب الهلال البرازيلي بيريرا السوقية نحو 15 مليون يورو، فيما تبلغ قيمة لاعبي الاستقلال جميعهم نحو 10 ملايين يورو، كما تبلغ قيمة لاعبي الهلال نحو 61 مليون يورو.
، "بيريرا" محترف "الهلال" أغلى من فريق "الاستقلال" بأكمله مرة ونصف ،
المصدر : الخليج 365
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