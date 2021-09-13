شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة" تفتح بوابات سد وادي بيش على مدى شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • تصريف 20 مليون متر مكعب من المياه لتغذية حقل آبار الشرب والمزارعين

فتحت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم، بوابات سد وادي بيش بمنطقة جازان بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك لتصريف 20 مليون متر مكعب من المياه لمدة شهر، ولتغذية حقل آبار الشرب وأبار المزارعين على مجرى الوادي.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان المهندس محمد بن علي آل عطيف، أن كمية المياه التي سيتم تصريفها تبلغ 20 مليون متر مكعب بتدفق (10 م3 /ثانية) لمدة ثمانية أيام، ومن ثم يتم تخفيض التدفق إلى ( 6,89م /ثانية ) لمدة اثنين وعشرين يوماً ، مشيراً إلى أن سد وادي بيش الذي تم افتتاحه في عام 2009م، يبلغ طوله 340 متراً وارتفاعه 106 أمتار.

ودعت الوزارة المواطنين الابتعاد عن مجرى الوادي، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.