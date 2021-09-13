شكرا لقرائتكم خبر عن فريق محترف يطهر سطح الكعبة المشرفة في 20 دقيقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بأعمال تطهير سطح الكعبة المشرفة عبر فريق وطني فني مختص يضم عشرين فنياً ومختصاً، وهي أعمال دورية تقوم بها الرئاسة وفق جدول زمني وتستخدم فيها أحدث التقنيات للتنظيف.

وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد بن مصلح الجابري، أن آلية التنظيف تتم من خلال عدة مراحل أولها كنس سطح الكعبة المشرفة، وإزالة الأتربة وفضلات الطيور، ثم مسح السطح كاملاً وحامل الكسوة، والجدار الحائط، وباب سطح الكعبة من الخارج بالأقمشة المبللة، بعد ذلك تستخدم الآليات والتقنيات الحديثة التي وفرتها الرئاسة العامة وهي آليات تقوم بالتغسيل والتشطيف والشفط، ثم يرش السطح بالماء مرة أخرى ويمسح وبعدها مرحلة التجفيف.

وأشار أن هذه الأجهزة والتقنيات الحديثة أتت من أجل المحافظة على جودة وسلامة الرخام، وإزالة العوالق الترابية، والحفاظ على نظافة ورونق الكعبة المشرفة بشكل خاص، والمسجد الحرام بشكل عام .

وبين أن إنجاز تطهير سطح الكعبة لم يتجاوز (٢٠) دقيقة، مؤكدًا أن الوكالة تقوم بتوفير أحدث التقنيات لتطهير بيت الله الحرام من خلال التقنية لتسريع أداء المهام وبتكلفة أقل.