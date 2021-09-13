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شكرا لقرائتكم الشؤون الإسلامية: لا حالات كورونا بين المصلين منذ 4 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الشؤون الإسلامية: لا حالات كورونا بين المصلين منذ 4 أيام
دعت المصلين إلى الاستمرار بالالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية عن عدم إغلاق أي مسجد خلال الأيام الأربعة الماضية لعدم رصد أي حالة إصابة كورونا بين صفوف المصلين.
وأشادت الوزارة بتطبيق مرتادي المساجد للإجراءات المتخذة والتي تهدف إلى سلامتهم، كما دعتهم إلى الاستمرار بالالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.
جولات الشؤون الإسلامية
وكان فرع الوزارة بمنطقة تبوك، نفذ خلال الأسبوع الماضي، (607) جولات ميدانية على مساجد مدينة تبوك ومحافظات المنطقة، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأوضح مدير عام الفرع عبدالعزيز بن صالح الشمري، أنه جرى رصد (324) مخالفة، شملت عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار سجادة، إضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، مؤكدًا استمرار الجولات للحفاظ على صحة المصلين، والاستمرار بالتزامهم بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.
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