جمعية ألزهايمر توقع اتفاقية لدعم خدمات الرعاية المنزلية للمرضى

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

كثفت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر خلال حملتها #عهد_لا_يفنى ، جهودها بكافة الأصعدة التوعوية والعلمية والاجتماعية والإعلامية والإعلانية للوصول لكافة مرضى ألزهايمر بمناطق المملكة، حيث وقعت الجمعية اتفاقية تعاون مطلع شهر سبتمبر الجاري مع الجمعية السعودية للرعاية الصحية المنزلية لدعم خدمات الرعاية المنزلية للمرضى.

ويأتي ذلك ضمن مساعي الجمعية في تسهيل خدمات رعاية المرضى وكافة التحديات التي تواجه المريض وأسرته، حيث تحرص الجمعية باستمرار، على بناء الشراكات الفاعلة مع مؤسسات القطاع الخيري والصحي الذي يخدم كافة المرضى والتي تعد محورًا هامًا في تنفيذ أنشطتها وبرامجها واستراتيجياتها الهادفة إلى تقديم خدمات فعلية على أرض الواقع للمرضى من كبار السن.

محاضرات توعوية عن مرض ألزهايمر

كما تطلق الجمعية مجموعة من المحاضرات التوعوية عن هذا المرض وضرورة التشخيص المبكر وآلية التكييف مع التغيرات في جدولة ما بين الأطباء يقدمها كل من الدكتور محمد خشيم استشاري أمراض الباطنية وكبار السن تحدث فيها عن مرض ألزهايمر والخرف وضرورة التشخيص المبكر، والدكتورة نسرين جستنية استشاري طب الشيخوخة، مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني عن المشاعر السلبية من المجتمع تجاه المرض من خلال البث المباشر عبر برنامج zoom المرتبط تسجيله بحساب الجمعية باليوتيوب @saudialzheimer

وتتقدم الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر بجزيل الشكر والامتنان لكل من قدم تفاعلًا كبيرًا مع حملة #عهد_لا_يفنى من أمانات المناطق والوزارات والقطاعات الحكومية والخاصة والشركاء الاستراتيجيين وعلى منصات التواصل الاجتماعي ومشاركات واسعة من قبل العديد الجهات.

ولمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني أو التواصل عبر الهاتف: 0114100112/0112143838 أو من خلال حسابات الجمعية بوسائل التواصل الاجتماعي @Saudialzheimer



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