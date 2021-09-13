جامعة الطائف تنشئ 82 بيت خبرة في 20 كلية وعمادة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-13

متابعات الخليج 365 - فيصل الزيادي - الطائف

أطلقت جامعة الطائف ولأول مرة مشروع (بيوت الخبرة رؤية وحدث ) والذي يعتبر أحد المشاريع الرائدة بالجامعة، حيث يضم المشروع أول بيت خبرة للخدمات الطبية ، وأول بيوت خبرة للعمادات والمراكز والإدارات المساندة، وأول بيت خبرة لمعامل ومختبرات الجامعة، وأول بيت خبرة للتدريب، وأول بيوت خبرة في جميع فروع الجامعة بمشاركة 20 كلية وعمادة نتج عنه إنشاء 82 بيت خبرة.

تنفيذ مشاريع ومبادرات

وأكدت جامعة الطائف التزامها بتفعيل دورها الأساسي في تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات للإسهام في تطبيق مرتكزات رؤية 2030، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والأكاديمية والإدارية، وإقامة البرامج وفق أولويات عجلة التنمية، حيث يعتبر مشروع بيوت الخبرة رؤية وحدث أحد مشاريع الجامعة الرائدة.

وأوضحت الجامعة أن مشروع بيوت الخبرة بدأ العمل به في 20\ 7 \ 1442 هـ برعاية واهتمام متواصل من سعادة رئيس جامعة الطائف أ.د يوسف عسيري، حيث حقق المشروع نجاحات عدة داخل أسوار الجامعة ونتائج ملموسة تكللت الجهود فيها، بإنشاء 82 بيت خبرة في 20 كلية وعمادة، واعتماد التخصصات والكليات لترميز بيوت الخبرة ، وتمكين المرأة من خلال رئاستها لأكثر من 20 بيت خبرة، بمشاركة 25% من إجمالي منسوبي الجامعة في عضوية بيوت الخبرة، وتعزيز الاستفادة من خبرات المتعاقدين لتصل عضويتهم إلى قرابة الـ20% من إجمالي عدد المتعاقدين، مما جعل هذا المشروع محل حراكا تنمويا داخل أروقة الجامعة يستند فيه إلى رؤية المملكة بمواكبة عجلة التطور.

مواكبة تطور التعليم

وأشارت جامعة الطائف إلى مواصلتها الدائمة في مواجهة التحديات المعاصرة ومواكبة التطور السريع الذي يشهده التعليم العالي بتوفير بيئة خصبة للابتكار والتطوير، وتعزيز مكانة الجامعة التعليمية والبحثية والمجتمعية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، حيث تتمتع جامعة الطائف بالكفاءة المؤسسية والقدرة على استثمار الموارد بفاعلية، وتحقيق الإنتاجية العالية، ونقلها من ثقافة المؤسسة الحكومية إلى ثقافة الفاعلية وتطوير الأداء، وتحقيق التميز وفق رؤية المملكة 2030.

وتُثمن جامعة الطائف الدور الفعال والإيجابي للكليات والعمادات المشاركة في المشروع ، ولما لها من دور وركيزة أساسية بالعملية التعليمية والمجتمعية والتطويرية للجامعة.



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