شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-13
اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط
التعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن تحالف دعم الشرعية، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط.
وأكد التحالف أنه يتم التعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.
وندد التحالف باستمرار محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
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