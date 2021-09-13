اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط.

وأكد التحالف أنه يتم التعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

وندد التحالف باستمرار محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.



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