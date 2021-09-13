السعودية | التحالف: تدمير مسيرة مفخخة أطلقت نحو خميس مشيط

شكرا لقرائتكم التحالف: تدمير مسيرة مفخخة أطلقت نحو خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط.

وأكد التحالف: "نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

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لن تتردد في الرد

يذكر أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان كان شدد أمس الأحد على أن المملكة لن تتردد في الرد على أي استهدافات حوثية.

وأكد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره النمساوي ألكسندر شاللنبيرغ في الرياض أن ميليشيات الحوثي تهدد منشآت مدنية كمطار أبها الدولي ومنطقة الدمام.

إلى ذلك شدد على أن الأولوية تبقى لإحلال السلام في اليمن.

كما أضاف أن المملكة كانت قدمت مقترحاً لوقف شامل للنار في اليمن، غير أن الحوثيين لم يلتزموا به، وواصلوا تهديد المدنيين.