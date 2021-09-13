السعودية | لمواجهة كورونا.. 20 مليون ريال من السعودية لدول إسلامية

شكرا لقرائتكم لمواجهة كورونا.. 20 مليون ريال من السعودية لدول إسلامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين، عن تبرعها بـ20 مليون ريال لدعم الدول الأقل نمواً في منظمة التعاون الإسلامي بهدف مكافحة كورونا.

أتى ذلك خلال القمة الإسلامية الرابعة عشرة، التي تترأسها المملكة، لدعم مبادرة المنظمة لتوفير لقاحات كورونا للدول الأعضاء الأقل نمواً.

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وجاء التبرع السعودي لدعم 22 من الدول الأعضاء في المنظمة.

كما تم فتح حساب خلال القمة مخصص لمبادرة شراء اللقاحات للدول الفقيرة.

يذكر أن منظمة التعاون الإسلامي هي ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، حيث تضم في عضويتها 57 دولة. وتمثل الصوت الجماعي للعالم الإسلامي.