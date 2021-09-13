السعودية | فيديو طريف.. سعوديان يرقصان تحت المطر

شكرا لقرائتكم فيديو طريف.. سعوديان يرقصان تحت المطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بطريقة خاصة، عبّر سعوديان عن فرحتهما بهطول المطر وتساقط حبات "البرَد" في مرتفعات منطقة الشفا بالطائف غرب المملكة، حيث أديا رقصات فن المجرور الشهير.

وقد راج الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبّر العديد عن إعجابهم بمشاهد المطر والرقصات.

مادة اعلانية

وفي حديث لـ"العربية.نت" قال المصور الضوئي فهد الشنبري إنه "بينما كان يهطل المطر بغزارة مساء أمس الأحد، لاحظت صديقيّ يؤديان رقصات فن المجرور تحت الأمطار وحبات البَرد. وعلى الفور وثقت هذه اللحظة الجميلة التي تعبر عن فرحتهما الكبيرة بالأجواء".

كما أوضح الشنبري: "بدأنا بمتابعة تكون سحابة مميزة على وادي خشعة بني عمر بطريق الشفا الساعة 3.14 مساء، وكان بداية هطول المطر في الساعة 3.29 مساء فيما انتهت الحالة الماطرة الساعة 3.44 مساء"، لافتاً إلى أنه "حينها عشنا أجواء المرح والمطر يتساقط علينا"، مضيفاً أن الأمطار هطلت على عموم محافظة الطائف.