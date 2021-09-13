شكرا لمتابعة خبر عن ‏بالفيديو.. انتشار الطيور المهاجرة غرب حائل بعد قرار منع الصيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

أظهر مقطع فيديو مجموعة كبيرة من الطيور المهاجرة بغرب حائل وذلك بعد قرار منع الصيد.

وبين المقطع الذي وثقه مواطن تجمع عدد كبير من الطيور المهاجرة في غرب حائل ، حيث أن ‏هجرة الطيور بين البلاد تحدث سنويًا في ومواعيد مختلفة ولها أوقات مخصصة من العام تهاجر فيها إلى مسافات طويلة ومتوسطة.

وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أكد على منع الصيد بكافة أشكاله، ويشمل هذا المنع كافة أشكال الصيد بما في ذلك صيد (شبك أو طرح) الصقور بكافة أنواعها في جميع مناطق المملكة بلا استثناء، والعمل جارٍ حاليًّا لإعلان تنظيم الصيد وفقًا لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية خلال الفترة القادمة