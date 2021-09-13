شكرا لمتابعة خبر عن "التعاون الإسلامي" تدين المحاولة الحوثية الجديدة لاستهداف المدنيين في خميس مشيط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, عن إدانته بأشد العبارات محاولة الاعتداء الجديدة لميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط بطائرة مسيرة (مفخخة)، مشيدا في الوقت ذاته بكفاءة ومهارة الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى هدفها.

وشدد الأمين العام على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، عادّاً تلك الأفعال "جرائم حرب".

وأكد تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.