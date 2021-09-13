شكرا لمتابعة خبر عن "أمن الطرق" يحذر مستخدمي طرق عسير من الأمطار والأتربة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الاثنين، ‏تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة عسير في كلٍّ من ( أبها، أحد رفيدة، الحرجة، خميس مشيط، سراة عبيدة، طريب، ظهران الجنوب).

ونوهت أمن الطرق، بأن المنطقة قد تشهدُ هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، داعيًا إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تتسبب في تدن بمدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

ويتوقع تكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي)، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط المملكة كذلك على سواحل البحر الأحمر.