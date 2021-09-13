شكرا لمتابعة خبر عن "الأمن العام" يوضح عقوبة مخالفة تعليمات الحجر الصحي المؤسسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الأمن العام، عقوبة مخالفة تعليمات العزل أو الحجر الصحي المؤسسي، في الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

وقال الأمن العام عبر حسابه الرسمي على"تويتر"، إنه يعاقب كل من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي المؤسسي بغرامة تصل إلى (200,000) ريال أو السجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو بهما معًا.

وأضاف الأمن العام في بيانه، أنه في حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وإذا كان المخالف المذكور قد صدر على أحد من الأفراد الغير سعوديين يتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة ومنع دخوله نهائياً.