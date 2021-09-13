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الخطوط السعودية تعيد طلاء إحدى طائراتها بشعار الثمانينات

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعادت الخطوط السعودية طلاء إحدى طائراتها بشعار الخطوط في الثمانينات الميلادية، بمناسبة اليوم الوطني 91.

ونشرت الخطوط السعودية صورة الطائرة عبر حسابها على " تويتر" حيث علقت عليها قائلة : " بماضينا بنينا مجداً فوق السحاب ثاني مفاجآتنا في اليوم الوطني السعودي 91".

ويذكر أن الهيئة العامة للترفيه أطلقت هوية اليوم الوطني الـ91 للمملكة تحت شعار "هي لنا دار"، وذلك ضمن دور الهيئة في توحيد الاحتفال باليوم الوطني لجميع الجهات الحكومية والخاصة، داخل المملكة وخارجها، لتحقيق التكامل والتوافق في جميع استخدامات الهوية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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