شكرا لمتابعة خبر عن الخطوط السعودية تعيد طلاء إحدى طائراتها بشعار الثمانينات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعادت الخطوط السعودية طلاء إحدى طائراتها بشعار الخطوط في الثمانينات الميلادية، بمناسبة اليوم الوطني 91.

ونشرت الخطوط السعودية صورة الطائرة عبر حسابها على " تويتر" حيث علقت عليها قائلة : " بماضينا بنينا مجداً فوق السحاب ثاني مفاجآتنا في اليوم الوطني السعودي 91".

ويذكر أن الهيئة العامة للترفيه أطلقت هوية اليوم الوطني الـ91 للمملكة تحت شعار "هي لنا دار"، وذلك ضمن دور الهيئة في توحيد الاحتفال باليوم الوطني لجميع الجهات الحكومية والخاصة، داخل المملكة وخارجها، لتحقيق التكامل والتوافق في جميع استخدامات الهوية.