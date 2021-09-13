شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ممرضتان ترويان قصة حصولهما على الدكتوراه بعد 10 سنوات دراسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روت ممرضتان، اليوم الاثنين، قصة حصولهما على شهادة الدكتوراه، بعد دراسة دامت أكثر من 10 سنوات.

وقالت الدكتورة صباح خلال لقاءها في برنامج "الراصد" إنها كانت تعمل ممرضة في مستشفى اليمامة بالرياض وتعاني من صعوبة في التعامل باللغة الإنجليزية، خاصة مع زملائها في العمل من الجنسيات الأخرى.

وأضافت أنها قررت بعدها تطوير ذاتها، ودرست التمريض بجامعة الملك سعود، وعينت مديرة هيئة التمريض بالمستشفى التي تعمل به.

وأشارت إلى أنها حصلت على الماجستير في التمريض، وكان لدي حلم الدكتوراه، رغم صعوبته ولكن بدعم وزارة الصحة وحصلت على الدكتوراه.

في حين قالت الدكتورة جواهر بنت جمعة، أستاذة مساعدة بكلية التمريض، إنها حصلت على دبلوم في التمريض، وكان عندنا عقدة من دخول الجامعة، ودخلت المعهد وكملت الجامعة بمعدل جيد جدًا.

وأضافت : كنت أدرس في الجامعة قبل حصولي على الدكتوراه وبعدها ابتعثت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحصلت على الماجستير والدكتوراه.