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6 أشقاء يحولون قلعة أثرية في جبل "سلا" إلى نزل ريفي بجازان

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

قام 6 أشقاء بترميم قلعة أثرية في جبل "سلا" بمنطقة جازان وتحويلها إلى نزل ريفي لاستقبال السياح.

وذكر أحدهم " أحمد الجابري" لقناة " العربية " " أن جبل " سلا " يرتفع عن البحر 1700 متر، حيث يوجد به الكثير من المناطق السياحية، والطبيعية.

وأضاف أن منذ 300 سنة، عاش الآباء والأجداد في هذه القلعة وعاشوا فيها حياة سعيدة.

وتابع : لقد قمنا بترميم هذه القلعة وتحويلها إلى نزل ريفي به الكثير من المقتنيات القديمة ونستقبل به السياح.

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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