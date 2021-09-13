شكرا لمتابعة خبر عن 6 أشقاء يحولون قلعة أثرية في جبل "سلا" إلى نزل ريفي بجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):قام 6 أشقاء بترميم قلعة أثرية في جبل "سلا" بمنطقة جازان وتحويلها إلى نزل ريفي لاستقبال السياح.
وذكر أحدهم " أحمد الجابري" لقناة " العربية " " أن جبل " سلا " يرتفع عن البحر 1700 متر، حيث يوجد به الكثير من المناطق السياحية، والطبيعية.
وأضاف أن منذ 300 سنة، عاش الآباء والأجداد في هذه القلعة وعاشوا فيها حياة سعيدة.
وتابع : لقد قمنا بترميم هذه القلعة وتحويلها إلى نزل ريفي به الكثير من المقتنيات القديمة ونستقبل به السياح.