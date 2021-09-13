شكرا لمتابعة خبر عن 6 أشقاء يحولون قلعة أثرية في جبل "سلا" إلى نزل ريفي بجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

قام 6 أشقاء بترميم قلعة أثرية في جبل "سلا" بمنطقة جازان وتحويلها إلى نزل ريفي لاستقبال السياح.

وذكر أحدهم " أحمد الجابري" لقناة " العربية " " أن جبل " سلا " يرتفع عن البحر 1700 متر، حيث يوجد به الكثير من المناطق السياحية، والطبيعية.

وأضاف أن منذ 300 سنة، عاش الآباء والأجداد في هذه القلعة وعاشوا فيها حياة سعيدة.

وتابع : لقد قمنا بترميم هذه القلعة وتحويلها إلى نزل ريفي به الكثير من المقتنيات القديمة ونستقبل به السياح.