شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تتبرع بـ20 مليون ريال لتوفير اللقاحات للدول الإسلامية الأقل نموا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم الاثنين، أن المملكة تبرعت بـ20 مليون ريال لتوفير لقاحات فيروس كورونا للدول الإسلامية الأقل نموا.

ودعت المملكة الدول الإسلامية للانضمام لمبادرة التبرع بلقاحات كورونا للدول الأقل نموا، فيما قال أمين عام المنظمة أن تبرع المملكة يشمل 22 دولة ضمن الدول الأعضاء.

وأوضح الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن التبرعات ستحول لمركز الملك سلمان للإغاثة، لافتًا إلى أنه سيتم فتح حساب مخصص لمبادرة شراء اللقاحات للدول الفقيرة، مؤكدًا إن المملكة ستواصل دعم الجهود الدولية لمواجهة آثار فيروس كورونا.