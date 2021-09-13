شكرا لمتابعة خبر عن الشورى يطالب بعرض تقييم شامل لشراكات المملكة الاستراتيجية الدولية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي للمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية للعام المالي ١٤٤١/ ١٤٤٢هـ ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وطالب الشورى المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية عرض تقييم شامل لشراكات المملكة الاستراتيجية الدولية , على أن يشمل العرض توصيات المركز لتعزيز الشراكات في عالم ما بعد جائحة كورونا .

وأكد على إعداد خطة وجدولة محددة للمطلوب إبرامه مستقبلاً من اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع ضرورة أن تشمل صياغتها النصّ على آلية تتسم بالسرعة في تسوية أي نزاع قد يطرأ أثناء تنفيذها .