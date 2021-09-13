التحالف: تدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

الرياض - محمد عبدالله - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه خميس مشيط.

وأكد التحالف أن القوات تتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية التي تشنها الميليشيا الحوثية.

يأتي ذلك فيما تحاول ميليشا الحوثي الإرهابية، استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، بإطلاق طائرات مسيرة مفخخة، وصواريخ باليستية تعترضها وتدمرها دائما الدفاعات الجوية.

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التحالف: تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط