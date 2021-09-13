«التأمينات الاجتماعية» توجِّه رسالة إلى أصحاب الأعمال لتجنب الغرامات

الرياض - محمد عبدالله - وجهت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، رسالة إلى أصحاب الأعمال في المملكة، بضرورة الالتزام بمواعيد سداد الاشتراكات، لتجنب الوقوع في غرامات التأخير.

وقالت «التأمينات الاجتماعية»، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «عزيزي صاحب العمل التزامك بسداد الاشتراكات في الوقت المحدد يساهم في الاستفادة من الخدمات والمنافع التأمينية ويجنبك الوقوع في غرامات التأخير».

وأكدت التأمينات، أن أفضل موعد للسداد يكون خلال الـ15 يوما الأولى من الشهر التالي للشهر المستحق عنه الاشتراكات.

وحددت التأمينات الاجتماعية، قنوات سداد الاشتراكات لأصحاب الأعمال، وهي: «أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي، والهاتف المصرفي، والإنترنت المصرفي، وفروع البنوك».

كانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كشفت في وقت سابق، عن عدد المعاملات المنجزة إلكترونيًا خلال شهر أغسطس الماضي؛ حيث بلغت أكثر من 3.5 مليون معاملة، فيما تجاوز زوار البوابة الإلكترونية للمؤسسة حاجز مليوني زيارة.

وأوضحت أن عدد المسجلين الجدد في بوابة الخدمات الإلكترونية تجاوز 150 ألف مستخدم جديد، في حين بلغ عدد مرات التحميل لتطبيق «التقاعد» الخاص بعملاء أنظمة التقاعد وتطبيق «تأميناتي» الخاص بعملاء أنظمة التأمينات أكثر من 100 ألف عملية تحميل.

كما بينت أن خدمة التعريف بالمعاش التقاعدي عبر قنوات المؤسسة الإلكترونية أصدرت أكثر من 150 ألف تعريف، في حين استقبل مركز الاتصال الهاتفي لخدمة العملاء نحو 200 ألف اتصال خلال الفترة ذاتها.

يُذكر أن التأمينات الاجتماعية تسعى باستمرار إلى تطوير خدماتها الإلكترونية وتسهيل إجراءاتها، وذلك من منطلق حرصها واهتمامها بعملائها وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.

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