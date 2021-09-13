الأمن العام يُذكِّر مجددًا بعقوبة مخالفة تعليمات الحجر الصحي المؤسسي

الرياض - محمد عبدالله - جدد الأمن العام، التذكير، بأنه يعاقب كل من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي المؤسسي بغرامة تصل إلى (200,000) ريال أو السجن لمدة لا تزيد على سنتين أو بهما معا.

وأوضح الأمن العام –عبر تويتر- أنه في حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

وإذا كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

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