«التعليم» تعلن عن تطوير المناهج والخطط الدراسية لطلاب التربية الخاصة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة التعليم، عن تطوير المناهج والخطط الدراسية لطلاب التربية الخاصة، مؤكدة أن هذا التطوير يمثل نقلة نوعية في تعزيز فرص التعلّم وتجويد المخرجات.

وتشمل خطة تطوير المناهج والخطط الدراسية للتربية الخاصة، بحسب «واس»، 5 بنود جاءت كالتالي:

1- إطلاق 21 كتابا للمراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والتأهيلية.

2- إصدار أدلة تخصصية لمعلم التربية الخاصة.

3- إضافة مواد جديدة (اللغة الإنجليزية - المهارات الرقمية - الدراسات الاجتماعية -التربية البدنية والدفاع عن النفس).

4- إدراج لغة الإشارة في منهج التربية الأسرية والمهارات الحياتية لجميع المراحل التعليمية في التعليم العام والحصص الدراسية وحصص النشاط والتدريب المهني.

5- إضافة نشاط مصحف مدرستي للخطط الدراسية للتربية الخاصة، بما يتواءم مع خصائص الطلبة ذوي الإعاقة.

كانت المتحدث باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أكدت ارتفاع نسب الحصول على لقاح فيروس كورونا لمنسوبي التعليم العام إلى 96% للمعلمين والمعلمات والموظفين، و89% للطلاب والطالبات.

وأشارت متحدث التعليم، إلى أن تلك النسبة تعكس الجهود التي تبذلها وزارة التعليم في الحفاظ على سلامة البيئة المدرسية، والعودة الحضورية الآمنة، وحث منسوبيها للحصول على جرعتين من اللقاح.

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