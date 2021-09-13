«الشورى» يطالب «الشؤون الإسلامية» بتفعيل قراراتها بشأن من يتولى الإمامة والأذان بالمساجد

الرياض - محمد عبدالله - أصدر مجلس الشورى، قرارًا بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1441 / 1442هـ، وذلك بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

ودعا «الشورى»، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إلى تفعيل قراراتها وتعاميمها، بخصوص من يتولى الإمامة والأذان في الجوامع والمساجد.

وطالب «الشورى»، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، بدعم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في استحداث المزيد من وظائف الأئمة والخطباء، وفقًا لنظام العقود.

كما شمل القرار، مطالبة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتقويم أساليب الدعوة والإرشاد عن بعد، والتوسع في الأساليب التي ثبت نجاحها.

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