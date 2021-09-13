بعد تناولها في شقراء.. سفير اليابان لمتابعيه: «علموني طريقة طهو المخامير»

الرياض - محمد عبدالله - أجرى سفير اليابان بالمملكة، فوميو إيواي، زيارة إلى محافظة شقراء، تناول خلالها المخامير -إحدى الأكلات التراثية السعودية- على مائدة الغداء.

وغرد سفير اليابان، عبر حسابه على «تويتر»، مطالبا متابعيه تعليمه طريقة طهو المخامير، وذلك بعد تقديمها له كهدية أثناء الزيارة.

ونشر السفير الياباني، صورتين للوجبة التراثية، وعلق عليهما قائلا: «خلال زيارتي إلى محافظة شقراء تناولت المخامير في وجبة الغداء، وقُدمت لي هدية عبارة عن مخامير غير مطهية.. هل بالإمكان أن تعلموني طريقة طهوها مشكورين مقدمًا».

كان السفير الياباني، علق قبل أيام على تناول «المفطح» بيده، وذلك خلال مأدبة غداء مع محافظ شقراء عادل البواردي.

وقال السفير الياباني عبر حسابه على «تويتر»: «جربت تناول المفطح بالخمسة في وجبة الغداء واستعنت بنصائح من سعادة المحافظ حتى أجيد تناول الطعام بالخمس».

وراقب السفير الياباني محافظ شقراء في طريقة تناوله للمفطح بيده؛ حيث كان يحاول تقليد المحافظ في طريقة الأكل.

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