بالصور.. تطعيم أعضاء البعثة الدبلوماسية وعائلاتهم في إندونيسيا بلقاح فايزر

الرياض - محمد عبدالله - قامت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية إندونيسيا، باعطاء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من نوع «فايزر» لجميع أعضاء البعثة الدبلوماسية السعودية وعائلاتهم.

وقالت السفارة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن عملية التطعيم تمت بالتعاون مع وزارة الصحة الإندونيسية في مقر السفارة في جاكرتا، موجهة الشكر للوزارة.

وأرفقت السفارة مع تغريدتها مجموعة من الصور توضح إعطاء اللقاحات لأعضاء البعثة الدبلوماسية السعودية وعائلاتهم.

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