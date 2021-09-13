مؤسسة الحبوب: إتمام إجراءات استيراد 382 ألف طن من القمح

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن إتمام إجراءات ترسية الدفعة الخامسة من القمح المستورد لهذا العام (2021م) بكمية (382) ألف طن، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية.

وقال محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس (في بيان نشر عبر موقع المؤسسة الإلكتروني) إن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تلبية احتياجات شركات المطاحن من القمح والحفاظ على المخزون الاستراتيجي عند المستويات الآمنة، وسيكون وصول الدفعة الخامسة المتعاقد عليها هذا العام خلال شهر نوفمبر 2021م.

وأضاف الفارس ان الدفعة تتضمن (6) بواخر موزعة كالتالي: (2) باخرة لميناء جدة الإسلامي بكمية (129) ألف طن، و(3) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (188) ألف طن، و(1) باخرة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (65) ألف طن.

وأشار إلى أنه تمت دعوة (24) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها (13) شركة للمنافسة وتمت الترسية على العروض الأقل سعرًا للشحنات المطلوبة.

وبترسية الدفعة الخامسة لهذا العام (2021م) تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية هذا العام على كمية تقدر بنحو (2) مليون طن قمح مستورد، فيما تم شراء نحو (553) ألف طن قمح محلي حتى تاريخه من المزارعين لهذا الموسم.

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