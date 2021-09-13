شكرا لقرائتكم خبر عن القصاص من جان قتل مواطنًا بالرصاص في أبها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة أبها بمنطقة عسير ، وقالت في بيان لها : أقدم ناشر بن علي بن هادي العبدي -سعودي الجنسية- على قتل عبدالله بن ذيب بن فرحان القحطاني -سعودي الجنسية-، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني ناشر بن علي بن هادي العبدي اليوم الاثنين بمدينة أبها بمنطقة عسير.