شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : «الطيران المدني» تحدث إجراءات دخول القادمين إلى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقديم فحص "PCR" سلبي لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل المغادرة إلى المملكة

• تطبق إجراءات الحجر المؤسسي لمدة 5 أيام

• إجراء فحص كورونا خلال 24 ساعة من الوصول وفحص آخر في اليوم الخامس بعد الوصول

• الالتزام بأوقات فحص كورونا بناء على ما يظهر له في تطبيق "توكلنا" في خدمة التسلسل الزمني

• تنتهي مدة الحجر المؤسسي بظهور نتيجة سلبية للفحص

• تطبق إجراءات الحجر الصحي المنزلي لمدة 5 أيام على غير المحصن من المرافقين دون سن 18

• إجراء فحص كورونا لمن أتم 8 أعوام فما فوق في اليوم الخامس

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني ، عن تحديث آلية وإجراءات دخول القادمين إلى المملكة للمقيمين والزائرين من الدول المسموح القدوم منها وتقليص مدة الحجر المؤسسي.

وأوضحت الهيئة تعليماتها لشركات الطيران؛ بأن القرار يشمل القادم غير المحصن والحاصل على جرعة واحدة من اللقاحات المعتمدة في المملكة، على أن يقدم فحصًا بتقنية (PCR) سلبي لعينة أخذت خلال (72) ساعة قبل المغادرة إلى المملكة على أعلى تقدير، وأن تطبق عليه إجراءات الحجر الصحي المؤسسي لمدة خمسة أيام، وأن يتم إجراء فحص كورونا خلال (24) ساعة من الوصول وفحص آخر في اليوم الخامس بعد الوصول (يجب على القادم الالتزام بأوقات فحص كورونا بناء على ما يظهر له في تطبيق "توكلنا" في خدمة التسلسل الزمني)، وتنتهي مدة الحجر المؤسسي بظهور نتيجة سلبية للفحص.

وتضمن القرار القادم الذي استكمل أحد اللقاحات غير المعتمدة في منظمة الصحة العالمية وغير المعتمدة في المملكة أو استكمل أحد اللقاحات المعتمدة في منظمة الصحة العالمية وغير المعتمدة في المملكة، على أن يقدم فحصًا بتقنية (PCR) سلبي لعينة أخذت خلال (72) ساعة قبل المغادرة إلى المملكة على أعلى تقدير، وأن تطبق عليه إجراءات الحجر الصحي المؤسسي لمدة خمسة أيام، وأن يتم إجراء فحص كورونا خلال (24) ساعة من الوصول وفحص آخر في اليوم الخامس بعد الوصول (يجب على القادم الالتزام بأوقات فحص كورونا بناء على ما يظهر له في تطبيق "توكلنا" في خدمة التسلسل الزمني)، وتنتهي مدة الحجر المؤسسي بظهور نتيجة سلبية للفحص.

وأوضحت هيئة الطيران المدني أنه تطبق على غير المحصن من المرافقين دون سن الثامنة عشرة عامًا إجراءات الحجر الصحي المنزلي لمدة خمسة أيام، على أن يتم إجراء فحص كورونا (لمن أتم ثمانية أعوام فما فوق) في اليوم الخامس، ويلتزم بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.

وتطبق على غير المحصن من المرافقين الذي أتم الثامنة عشرة عاماً فما فوق، إجراءات الحجر الصحي المؤسسي، وسيسري العمل بذلك اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 16/ 2/ 1443 هـ الساعة 12 ظهرًا.

وأكدت أنه يجب أن يستكمل المقيم جرعات اللقاح المتوافرة بالمملكة بعد انتهاء مدة الحجر المؤسسي، وعلى من استكمل أحد اللقاحات المعتمدة في المنظمة وغير المعتمدة في المملكة (حاليا لقاح ساينوفارم ولقاح ساينوفاك) أن يحصل على جرعة منشطة من أحد اللقاحات المتوافرة في المملكة بعد الوصول، كما يجب على القادمين التسجيل في منصة "قدوم" قبل الوصول إلى المملكة العربية السعودية، مشيرًة إلى أنه ستطبق إجراءات العزل حسب بروتوكولات وزارة الصحة لمن تظهر نتيجة عينة فحصه إيجابية خلال فترة الحجر الصحي المؤسسي، ولا يعتد بالتعافي من الإصابة بفيروس كورونا كمبرر لعدم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي.