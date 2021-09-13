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أمانة القصيم تبرز مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني بحزمة من التجهيزات والفعاليات

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-13

أمانة القصيم تبرز مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني بحزمة من التجهيزات والفعاليات

على الطرق العامة والميادين والمنتزهات

متابعات الخليج 365 - القصيم

أطلقت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة حملة ميدانية لإبراز مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني 91 ابتداءً من اليوم الاثنين، على الطرق العامة والميادين والمنتزهات بالإضافة إلى حزمة من الفعاليات والأنشطة لهذه المناسبة.

أمانة القصيم تبرز مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني بحزمة من التجهيزات والفعاليات - متابعات الخليج 365

وتضمنت الاستعدادات تنفيذ (965) لوحة إعلانية بالهوية البصرية الموحدة على الطرق العامة والميادين بالإضافة إلى (83) شاشة تلفزيونية بالطرق العامة والمباني البلدية وتنفيذ الإضاءة التجميلية لعدد (147) في المباني والجسور ، وتركيب ما يقارب (26) ألف علم وطني وإضاءة (34) ألف عمود إنارة بالإنارة التجميلية.

أمانة القصيم تبرز مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني بحزمة من التجهيزات والفعاليات - متابعات الخليج 365

هذا وتستعد أمانة منطقة القصيم بإطلاق حزمة من الفعاليات والأنشطة الوطنية بمناسبة اليوم الوطني ، أبرزها احتفال اليوم الوطني برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مساء يوم الخميس 23 سبتمبر بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.

وتضمنت استعدادات الأمانة لهذه المناسبة إصدار دليل لأبرز الفعاليات والأنشطة المستهدفة للتنفيذ ونشره على حسابات الأمانة الرسمية.

أمانة القصيم تبرز مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني بحزمة من التجهيزات والفعاليات - متابعات الخليج 365 أمانة القصيم تبرز مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني بحزمة من التجهيزات والفعاليات - متابعات الخليج 365
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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