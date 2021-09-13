شكرا لقرائتكم خبر عن الشورى لـ «الشؤون الإسلامية» : فعلوا قراراتكم للإمامه والمؤذن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • استحداث المزيد من وظائف الأئمة والخطباء وفقاً لنظام العقود

• المجلس يوافق على مشروع اتفاقية مع العراق لتجنب الازدواج الضريبي

أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1441 / 1442هـ ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وأوضح القرار أنه على وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تفعيل قراراتها وتعاميمها، بخصوص من يتولى الإمامة والأذان في الجوامع والمساجد ، كما طالب المجلس بدعم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في استحداث المزيد من وظائف الأئمة والخطباء، وفقاً لنظام العقود.

وتتضمن القرار انه على وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تقويم أساليب الدعوة والإرشاد عن بعد، والتوسع في الأساليب التي ثبت نجاحها .

كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة العراق لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.