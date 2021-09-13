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المملكة تتبرع بـ 20 مليون ريال لدعم التعاون الإسلامي لمواجهة كورونا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-13

المملكة تتبرع بـ 20 مليون ريال لدعم التعاون الإسلامي لمواجهة كورونا

التبرع السعودي يشمل 22 دولة ضمن الدول الأعضاء

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين، أن المملكة العربية قدمت تبرعاً بقيمة 20 مليون ريال لدعم التعاون الإسلامي لمواجهة كورونا.

وأضافت منظمة التعاون الإسلامي، أن التبرع السعودي يشمل 22 دولة ضمن الدول الأعضاء.

وأشار أمين التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، إلى أن التبرعات ستحول لمركز الملك سلمان للإغاثة.

وتابع العثيمين أنه سيتم فتح حساب مخصص لمبادرة شراء اللقاحات للدول الفقيرة.

وقال يوسف العثيمين، إن المملكة ستواصل دعم الجهود الدولية لمواجهة آثار فيروس كورونا.

 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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