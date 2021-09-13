مناقصة سعودية عالمية لترسية 382 ألف طن من القمح المستورد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة الـ 5 من القمح المستورد لعام 2021 بكمية 382 ألف طن من مناشئ الاتحاد الأوروبي والبحر الأسود وأستراليا وأمريكا الجنوبية والشمالية.

المخزون الاستراتيجي

وأوضح المهندس أحمد الفارس محافظ المؤسسة اليوم أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تلبية احتياجات شركات المطاحن من القمح والحفاظ على المخزون الاستراتيجي عند المستويات الآمنة وسيكون وصول الدفعة الخامسة المتعاقد عليها هذا العام بمشيئة الله خلال نوفمبر 2021 بواقع 6 بواخر موزعة على باخرتين لميناء جده بكمية 129 ألف طن و 3 بواخر لميناء ينبع بكمية 188 ألف طن وباخرة لميناء الدمام بكمية 65 ألف طن.

شركات عالمية متخصصة

وأفاد أنه تم دعوة 24 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها 13 شركة للمنافسة وتم الترسية على العروض الأقل سعرا للشحنات المطلوبة. وبترسية الدفعة الخامسة لهذا العام تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية 2021 على كمية تقدر بـ 2 مليون طن قمح مستورد فيما تم شراء 553 ألف طن قمح محلي حتى تاريخه من المزارعين لهذا الموسم.

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