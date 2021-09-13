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إجراء 21 عمليّة قلب مفتوح و332 قسطرة قلبيّة في مركز القلب بالقصيم

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-13

إجراء 21 عمليّة قلب مفتوح و332 قسطرة قلبيّة في مركز القلب بالقصيم

خلال شهر أغسطس لعام 2021م

متابعات الخليج 365 - واس

أجرى مركز الأمير سلطان لطبّ وجراحة القلب بالقصيم 21 عمليّة قلب مفتوح و 332 قسطرة قلبيّة خلال شهر أغسطس لعام 2021م.

يذكر أنّ مركز الأمير سلطان لطبّ وجراحة القلب بالقصيم ينفّذ في قسم جراحة قلب الأطفال جميع عمليّات معالجة التشوّهات الخلقيّة للقلب لدى الأطفال وحديثي الولادة، بما فيها العمليّات المرحليّة المساعدة والتصحيحيّة النهائيّة.

ويعدّ المركز من أهمّ المراكز الطبّيّة المتخصّصة في التدخّلات الجراحيّة للقلب على مستوى المملكة، كما حقّق نجاحاً في عمليّات القلب المفتوح للكبار من مرضى القلب الّذين كانوا في حالة حرجة جدّاً قبل تدخّل الكادر الطبّيّ بمركز القلب.

 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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