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شكرا لقرائتكم الشؤون الإسلامية ترصد 324 مخالفة بجوامع ومساجد تبوك خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الشؤون الإسلامية ترصد 324 مخالفة بجوامع ومساجد تبوك خلال أسبوع
تنفذ 607 جولات ميدانية
متابعات الخليج 365 - واس
نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك، خلال الأسبوع الماضي، (607) جولات ميدانية على مساجد مدينة تبوك ومحافظات المنطقة, لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا.
رصد 324 مخالفة
وأوضح مدير عام الفرع عبدالعزيز بن صالح الشمري، أنه جرى رصد (324) مخالفة، شملت عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار سجادة، إضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، مؤكدا استمرار الجولات للحفاظ على صحة المصلين، والاستمرار بالتزامهم بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.
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