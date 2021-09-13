شكرا لمتابعة خبر عن تطوير المناهج والخطط الدراسية لطلبة التربية الخاصة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التعليم تطبيق خطط دراسية وبرامج تعليمية مطورة للطلاب ذوي الإعاقة مع بداية العام الدراسي الجديد، حيث تمت مواءمتها مع الخطط الدراسية الجديدة للتعليم العام، بما يحقق للطلاب ذوي الإعاقة التعليم الجيد .

وتضمنت مرحلة تطوير المناهج الدراسية للطلاب ذوي الإعاقة إطلاق 21 كتاباً دراسياً للمراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة و التأهيلية، وإصدار أدلة تخصصية لمعلمي التربية الخاصة، إلى جانب إضافة مواد جديدة (اللغة الإنجليزية – المهارات الرقمية – الدراسات الاجتماعية – التربية البدنية والدفاع عن النفس) وإدراج لغة الإشارة في منهج التربية الأسرية والمهارات الحياتية لجميع المراحل التعليمية في التعليم العام وحصص النشاط والتدريب المهني، وإضافة نشاط مصحف مدرستي للخطط الدراسية للتربية الخاصة بما يتواءم مع خصائص ذوي الإعاقة.

كما اعتمدت على تحديث الخطط والبرامج والنماذج التشغيلية المطروحة للعودة للمدارس، بما يتناسب مع خصائص وسمات الطلاب ذوي الإعاقة في مدارس ومراكز ومعاهد التربية الخاصة وطلاب الدمج في مدارس التعليم العام.