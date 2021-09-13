شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. صاعقة رعدية تضرب جبل شدا في المخواة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

وثق مقطع فيديو لحظات تحبس الأنفاس لضرب صاعقة رعدية لجبل شدا في محافظة المخواة بمنطقة الباحة.

وأظهر الفيديو، لحظة ضرب الصاعقة لقمة الجبل لتتفرع في السماء في مشهد خطف القلوب، بحسب حساب "طقس العرب - السعودية" عبر موقع "تويتر".

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس، استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تتسبب في تدن بمدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

ويتوقع تكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي)، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط المملكة كذلك على سواحل البحر الأحمر.