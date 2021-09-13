شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل تورط حارس مدرسة بنات في جازان مع 5 أشخاص لسرقتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

كشفت كاميرات مراقبة جريمة سرقة لإحدى مدارس البنات في جازان، تورط فيها حارسها مع 5 آخرين؛ حيث حاول تبرئة نفسه من الواقعة بالإبلاغ عن السرقة.

وباشرت شرطة جازان التحقيق في سرقة ممتلكات مدرسة للبنات بعدما تم نقلها لموقع آخر، وقبضت على بعض المتورطين، وتواصل البحث عن آخرين، لاستكمال التحقيقات، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم قبل تحويلهم إلى النيابة العامة، بحسب الوطن

وتبين تورط الحارس مع 5 متهمين آخرين حيث كشفت كاميرات مراقبة بمنزل أحد مجاوري المدرسة،أولى خطوط القضية، وتم التعرف على المتهمين، ومحتويات السرقة التي تبلغ 45 مكيفا عاديا، و20 مكيفا مركزيا، وأجهزة كمبيوتر.

وأوضحت التحقيقات أن المتورطين دخلوا من البوابة الخلفية بمعرفة ووجود حارس المدرسة، وأن أحد المتهمين يعمل بالمندوبية، إلى جانب 3 عاطلين عن العمل، وجرى إيقافهم، والتحقيق معهم .