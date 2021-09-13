شكرا لمتابعة خبر عن استخدام جهاز لتغيير ونقل الدم دون تدخل بشري لأول مرة بمستشفى في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

يحتضن مستشفى شرق جدة الكثير من الأجهزة الحديثة لتغيير الدم للأطفال، حيث تعمل على فصل ونقل مكونات الدم وتستخدم لأول مرة على مستوي مستشفيات وزارة الصحة

وأوضحت الطبيبة نجاة مروان، رئيسة قسم طب الأطفال في مستشفى شرق جدة، إن جهاز تغيير الدم الجديد يعد الأول من نوعه على مستوى مستشفيات جدة، إذ يختصر الكثير من المعاناة والوقت اللازمين لإجراء عملية تغيير الدم التي تجرى بشكل دوري بالنسبة إلى بعض المرضى.

وتابعت أنه في السابق كان الأمر يتطلب الكثير من الجهد حيث يتم نقل الدم بشكل يدوي، ويضطر بعض المرضى إلى الحضور والمكوث في المستشفى لفترة طويلة لا تقل عن ٨ ساعات وفي بعض الأوقات قد يستمر الأمر ١٢ ساعة وهو ما يمثل إرهاق على المرضى سواء الكبار أو الاطفال.

وأضافت: "أما بعد استحضار الجهاز الحديث سيتم تقليل إرهاق المرضى إذ لا يحتاجون للانتظار لأيام، فضلا عن عدم تدخل يدوي في الامر، فقط يتم توصيل الجهاز ويعمل بشكل اتوماتيكي، إلى جانب أنه يختصر الوقت بشكل كبير إذ لا يحتاج المريض الا ساعتين او ٤ على الاكثر لإتمام عملية نقل الدم كاملة".