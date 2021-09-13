شكرا لمتابعة خبر عن "الحصيني": أجواء حارة نسبيًا نهارًا ومعتدلة فجرًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الباحث في المناخ والطقس، عبدالعزيز الحصيني، عن ‏الأجواء المتوقعة ليوم الاثنين 1443/2/6هـ.

وأوضح عبدالعزيز الحصيني، أن هناك أجواء حارة نهارًا نسبيًا على معظم مناطق المملكة ومعتدلة فجرًا.

وتوقع "الحصيني" أمطار من خفيفة لشبه غزيرة على منطقة جازان ومرتفعات عسير والباحة والربع الخالي واليمن وغرب الإمارات وسلطنة عمان، لافتًا إلى أن هناك رياح متوسطة السرعة على شرق ووسط وغرب المملكة ووسط وشمال الخليج.