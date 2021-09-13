شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ردة فعل جندي بجازان تفاجأ بهطول أمطار غزيرة أثناء عمله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي جندي بأمن الطرق على طريق أبو عريش – أحد المسارحة وسط الأمطار الغزيرة والرياح وهو يزيل العوائق عن الطريق.

وبين الفيديو الجندي بأمن الطرق في منطقة جازان وهو يقوم بإزالة العوائق والمصدات من الطريق لتسهيل حركة مرور السيارات في ظل الأمطار.

كانت منطقة جازان شهدت حالة مطرية غزيرة مصحوبة بالبرد والرياح الهابطة، فيما جرت السيول والأودية.