شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سعود الحماد: اختيارات جارديم موفقة وبيريرا سيصنع الفارق أمام الاستقلال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ماجد محمد (صدى):

أكد لاعب الهلال السابق سعود الحماد، على أن خيارات المدير الفني ليوناردو جارديم، موفقة خلال مواجهة الاستقلال في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال الحماد خلال حديثه في برنامج " المنتصف " على قناة " الإخبارية " : اختيارات جارديم موفقة وبيريرا سيصنع الفارق أمام الاستقلال.

وأضاف لاعب الهلال السابق أنه سيكون هناك استغلال للفرص من قبل الهلال مشيرا إلى أن المباراة ستكون صعبة ولكن الهلال متمرس في هذه البطولة سواء في التصفيات أو النهائي.

وتابع أن الهلال سيذهب بعيدًا في هذه البطولة بوجود عناصر مميزة في المستطيل الأخضر.

ويذكر أن جارديم قرر الاعتماد على المدافع الكوري جانج هيون سو، والبرازيلي ماثيوس بيريرا، والمالي موسى ماريجا، والأرجنتيني لوسيانو فييتو، ليخرج كل من الفرنسي غوميز، والبيروفي كاريلو، والكولومبي كويلار من حسابات المدرب البرتغالي في المباريات الآسيوية.