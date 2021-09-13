شكرا لمتابعة خبر عن آل الشيخ يدعو متابعيه لاحترام خصوصية الجوال والواتساب:"سأبلك قبل قراءة الرسالة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعا رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، متابعيه باحترام خصوصية الجوال والواتساب.

وقال تركي آل الشيخ:"أرجو احترام خصوصية الجوال أو الواتساب، لن أشاهد أي اقتراح أو فكرة أو مشروع يتم إرساله على الجوال".

وأشار:"بالعكس سأبلك قبل قراءة الرسالة"، موضحا:"فيه منصات مخصصة لهذه الأشياء، وفيه مبنى لهيئة الترفيه يستقبل أي فكرة مجدية وحقيقية وجديدة".

ولفت رئيس الهيئة العامة للترفيه:"اللي يرسل على الجوال غير مجدي ويتعب نفسه ويتعبنا معاه".