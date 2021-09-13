شكرا لمتابعة خبر عن الفراج: "الظواهري" كنز عند من يرعاه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

علق المحلل السياسي أحمد الفراج، على ظهور أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، بالتزامن مع الذكرى العشرين لأحداث 11 سبتمبر.

وقال أحمد الفراج:"الإرهاب ولعبة الإستخبارات.. في الذكرى العشرين لأحداث سبتمبر، ومع إفراج حكومة أمريكا عن وثائق سرية تتعلق بالأحداث".

وأشار:"ظهر اللواء ركن أيمن الظواهري بخطاب وهو يرتدي الزي السعودي اللواء الظواهري ظهر بصحة جيدة، ما يعني أن الخدمات الطبية في مكان إقامته متقدمة الظواهري كنز عند من يرعاه".